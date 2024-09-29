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Под Хабаровском десять дней ищут женщину, ушедшую за грибами

Под Хабаровском продолжаются поиски местной жительницы, которая ушла за грибами и не вернулась.

Источник: телеграм-канал

Ориентировку опубликовал Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

По данным поисковиков, 48-летняя Виктория Герасименко проживает в селе Некрасовка. 19 сентября она отправилась в лес на «тихую охоту». С того дня женщина не выходила на связь, никаких данных о её местонахождении также не появлялось.

Волонтёры опубликовали приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Была одета для похода в лес: чёрная бейсболка, чёрная кофта, чёрные штаны, короткие зелёные сапоги. С собой взяла корзину.

Всех, кто знает, где Герасименко и что с ней сейчас, просят связаться с ДПСО или обратиться в экстренные службы.