Трентон
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА

Мэр Петрин: в Воронеже после падения обломков БПЛА повреждены восемь автомобилей.

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.

«Пока на территории жилого комплекса завершают работу оперативные службы, сотрудники управы Коминтерновского района определяют количество повреждённых автомобилей. Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей», — написал он.

Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.