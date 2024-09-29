Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков украинских БПЛА

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Восемь автомобилей повреждены в Воронеже после падения обломков БПЛА, сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА.
«Пока на территории жилого комплекса завершают работу оперативные службы, сотрудники управы Коминтерновского района определяют количество повреждённых автомобилей. Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. По оперативным данным, повреждено восемь автомобилей», — написал он.
Петрин уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается.