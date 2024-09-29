Два человека погибли на пожаре в Аларском районе

В Аларском районе Иркутской области два человека погибли на пожаре. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя охватило одноэтажный бревенчатый дом на улице Центральной в деревне Корховской. Пожарные приняли вызов 29 сентября в 12:03.
— К месту был направлен дежурный караул и местная добровольная пожарная команда — шесть человек, две единицы техники, — поделились в ведомстве.
К моменту прибытия пожарных дом был задымлен. Как стало известно позже, загорелись домашние вещи на площади шесть квадратных метров. Они потухли самостоятельно. На полу были найдены мертвыми 40-летний мужчина и 45-летняя женщина.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре в ночь на 29 сентября произошел пожар в многоэтажном доме. Было эвакуировано более 50 человек.