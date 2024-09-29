Мигранты с нарушениями правил труда работали в теплицах Челябинской области

«Мигранты, работающие с нарушениями закона, обнаружены среди работников тепличных хозяйств Красноармейского района во время специальной проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Полицейские в рамках рейда пресекли 18 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе шесть за нарушение правил осуществления трудовой деятельности.
Работодателям грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности до 90 суток.
Всего во время рейда стражи порядка проверили 20 мигрантов и их причастность к ранее совершенным преступлениям. Все иностранцы дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.