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Мигранты с нарушениями правил труда работали в теплицах Челябинской области

Работодателям грозит административный штраф до 800 тысяч рублей.

«Мигранты, работающие с нарушениями закона, обнаружены среди работников тепличных хозяйств Красноармейского района во время специальной проверки», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские в рамках рейда пресекли 18 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе шесть за нарушение правил осуществления трудовой деятельности.

Работодателям грозит штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Всего во время рейда стражи порядка проверили 20 мигрантов и их причастность к ранее совершенным преступлениям. Все иностранцы дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.