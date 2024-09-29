В Коминтерновском районе Воронежа обломки БПЛА попали в балкон многоэтажки

Прошедшей ночью, 29 сентября, в Коминтерновском районе Воронежа в жилой дом попали обломки сбитого БПЛА. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. В это время сотрудники управы определяют количество поврежденных автомобилей и размер ущерба сгоревшего балкона и повреждения квартир в пострадавшей шестнадцатиэтажке.