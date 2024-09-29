В Коминтерновском районе Воронежа обломки БПЛА попали в балкон многоэтажки

Прошедшей ночью, 29 сентября, в Коминтерновском районе Воронежа в жилой дом попали обломки сбитого БПЛА. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. В это время сотрудники управы определяют количество поврежденных автомобилей и размер ущерба сгоревшего балкона и повреждения квартир в пострадавшей шестнадцатиэтажке.
— Управа Коминтерновского района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА. Работа по оценке ущерба продолжается. В максимально короткие сроки администрация Воронежа организует работу по восстановлению поврежденных элементов дома, — написал в своем телеграм-канале мэр Воронежа Сергей Петрин.
Место происшествия на данный момент оцеплено. Местные жители находят поражающие шарики, которым был начинен украинский БПЛА. На текущий момент выявлено 8 поврежденных автомобилей.
Сегодня ночью над территорией Воронежской области сбили 17 украинских БПЛА.