Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем

В агентстве отметили недавнее обострение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболлах». Авиакомпаниям рекомендуется избегать полетов над Ливаном и Израилем до 31 октября в связи с увеличением количества авиаударов и ракетных обстрелов.