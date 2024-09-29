Астана. 29 сентября. КазТАГ — Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября, сообщает Euronews.
«Рекомендуется не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля и Ливана на всех эшелонах. EASA продолжит внимательно следить за ситуацией», — сообщает Европейское агентство по безопасности полетов.
В агентстве отметили недавнее обострение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболлах». Авиакомпаниям рекомендуется избегать полетов над Ливаном и Израилем до 31 октября в связи с увеличением количества авиаударов и ракетных обстрелов.