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Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем

Астана. 29 сентября. КазТАГ — Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября, сообщает Euronews. "Рекомендуется не выполнять полеты …

Источник: КазТАГ

Астана. 29 сентября. КазТАГ — Евросоюз рекомендует авиакомпаниям не летать над Ливаном и Израилем до конца октября, сообщает Euronews.

«Рекомендуется не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля и Ливана на всех эшелонах. EASA продолжит внимательно следить за ситуацией», — сообщает Европейское агентство по безопасности полетов.

В агентстве отметили недавнее обострение конфликта между Израилем и ливанским движением «Хезболлах». Авиакомпаниям рекомендуется избегать полетов над Ливаном и Израилем до 31 октября в связи с увеличением количества авиаударов и ракетных обстрелов.