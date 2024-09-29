Три масштабных лесных пожара произошло в Нижегородской области за сутки

По данным спасателей, в последние дни в регионе не было гроз и яркого солнца. А значит, причиной всех этих пожаров был человек. Брошенный окурок, непотушенный костер, поджог травы — все это может стать причиной сильного пожара. В связи с этим МЧС призывает нижегородцев соблюдать меры пожарной безопасности.