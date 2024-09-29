Три масштабных лесных пожара произошло в Нижегородской области за сутки

За минувшие сутки в Нижегородской области произошло сразу три масштабных лесных пожара на площади 50 га. Несмотря на то, что уже заканчивается первый месяц осени, в регионе все еще действует особый противопожарный режим. Во многом этому способствует сухая и теплая погода. Способствует возникновению пожаров и человеческий фактор.
— За сутки в Нижегородской области произошло три лесных пожара, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. — В частности, один крупный пожар на площади 50 га случился на землях Минобороны. Еще два пожара площадью 1 га произошли на землях минлесхоза. Одновременно с этим было зафиксировано 5 загораний сухой травы и мусора на площади свыше 155 га.
По данным спасателей, в последние дни в регионе не было гроз и яркого солнца. А значит, причиной всех этих пожаров был человек. Брошенный окурок, непотушенный костер, поджог травы — все это может стать причиной сильного пожара. В связи с этим МЧС призывает нижегородцев соблюдать меры пожарной безопасности.