В Свердловской области возле водоема нашли кучу мертвой рыбы

В Свердловской области обнаружили кучу мертвой рыбы возле Рефтинского водохранилища. Новостью и фотографиями поделилась одна из местных жительниц Нина в группе «Рыбалка на Среднем и Южном Урале» во «ВКонтакте». По ее предположению, ЧП произошло из-за пересыхания канала.
— То, что на фото, это не дорога, а когда-то заполненный водой канал. Воды ноль. Кучи мертвой рыбы (фото, конечно, не самого лучшего качества, но как могу). Жалко очень рыбку. Походила по каналу, исследуя дно, сделала фото ям и перспективных точек на будущее, — рассказывает женщина.
По ее словам, в сторону Сухого Лога много таких небольших водоемов, некоторые из них уже похожи на болотца.
— Побывала в двух местах. Рыба присутствует, разного размера, — добавила Нина.