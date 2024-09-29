В Свердловской области возле водоема нашли кучу мертвой рыбы

— То, что на фото, это не дорога, а когда-то заполненный водой канал. Воды ноль. Кучи мертвой рыбы (фото, конечно, не самого лучшего качества, но как могу). Жалко очень рыбку. Походила по каналу, исследуя дно, сделала фото ям и перспективных точек на будущее, — рассказывает женщина.