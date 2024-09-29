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Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе М-5 ночью

Грузовик сбил пешехода в темноте на трассе М-5 в Челябинской области.

Смертельная авария произошла ночью с субботы на воскресенье на трассе М-5 в Ашинском районе. 23-летний мужчина за рулем грузовика сбил пешехода, который шел по краю дороги в ту же сторону.

Сбитый мужчина погиб на месте аварии. Пока о нем известен только примерный возраст — 40−45 лет. Все остальное выясняют оперативники.

— Сотрудниками полиции было установлено, что пешеход передвигался в темное время суток без световозращающих элементов, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.