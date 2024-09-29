Звук стрельбы прервал поездку автобуса в Приморском районе

Громкий хлопок застал врасплох водителя и пассажиров на пересечении улиц Парашютной и Маршала Новикова. Шофер рассказал правоохранителям, что услышал странный звук, когда автобус проезжал автомойку. Чуть позже, в районе 11 часов вечера, один из пассажиров сообщил, что в салоне повреждено стекло.