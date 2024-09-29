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В Приморье нашли тело утонувшего водолаза

Мужчина утонул при нырянии с маской.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае у мыса Назимова в проливе Босфор Восточный мужчина плавал с маской, но в какой-то момент так и не появился на поверхности. Очевидцы вызвали спасателей, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

На место происшествия незамедлительно прибыли водолазы МЧС России. Спустя время тело нашли, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Специалисты устанавливают личность погибшего.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в приморской бухте Стеклянная нашли тело пропавшего водолаза. Ориентировку на поиск пропавшего в районе острова Путятина мужчины «КП — Владивосток» размещала год назад. До сих пор мужчина числится пропавшим. Однако есть версия, что найденный водолаз может быть именно им.

несчастный случай