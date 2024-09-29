В Приморье нашли тело утонувшего водолаза

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в приморской бухте Стеклянная нашли тело пропавшего водолаза. Ориентировку на поиск пропавшего в районе острова Путятина мужчины «КП — Владивосток» размещала год назад. До сих пор мужчина числится пропавшим. Однако есть версия, что найденный водолаз может быть именно им.