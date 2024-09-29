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В Волгограде врачи спасли отравившегося химикатами 6-летнего ребёнка

В Волгограде врачи-токсикологи несколько дней боролись за жизнь 6-летнего ребёнка.

Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик отравился препаратом от насекомых, в результате чего в тяжёлом состоянии санитарной авиацией был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25.

— После получения необходимой медицинской помощи ребёнок быстро пошёл на поправку и был выписан домой в удовлетворительном состоянии, — рассказали журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Отметим, отравление несовершеннолетнего произошло из-за невнимательности родителей, которые оставили ребёнка без присмотра, не убедившись, что опасные предметы и тем более токсичные препараты убраны в недоступное место.