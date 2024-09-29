В Прикамье нашли погибшим пропавшего почти 3 года назад молодого мужчину

Волонтёры поискового отряда «Регион 59» сообщили, что в Прикамье нашли погибшим пропавшего почти три года назад молодого мужчину.
Речь о жителе Пермского края, который исчез в декабре 2021 года. Тогда мужчине было 28 лет. 9 декабря он вышел из деревни Невидимка (Лысьвенский округ). С тех пор его местонахождение было неизвестно. Волонтёры поисковых отрядов сообщали приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, зелёные глаза, тёмные волосы. Во что он был одет, никто не знал. Мужчине требовалась медицинская помощь.
«Найден. Погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — написали 29 сентября в своём паблике волонтёры поискового отряда «Регион 59». Что произошло с мужчиной, не сообщается.
Как стало известно perm.aif.ru, останки обнаружили у деревни Невидимка.
Ранее perm.aif.ru рассказал, что в Березниках пропал без вести 10-летний мальчик. Он вышел из дома 28 сентября вечером и исчез. В ночь на 29 сентября волонтёры объявляли сбор на поиск ребёнка.