В Прикамье нашли погибшим пропавшего почти 3 года назад молодого мужчину

Речь о жителе Пермского края, который исчез в декабре 2021 года. Тогда мужчине было 28 лет. 9 декабря он вышел из деревни Невидимка (Лысьвенский округ). С тех пор его местонахождение было неизвестно. Волонтёры поисковых отрядов сообщали приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, зелёные глаза, тёмные волосы. Во что он был одет, никто не знал. Мужчине требовалась медицинская помощь.