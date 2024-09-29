Протягивал руки к ее голове: испугавшись за дочь, жена зарезала мужа

— Когда она вошла в комнату, увидела, что муж стоит рядом с дочерью, которая уже не спала и стояла рядом с ним. Он протягивал свои руки к ее голове. Женщина решила, что он хочет схватить дочь за волосы, так как он и раньше всегда так делал, выгоняя из квартиры, — поделились в пресс-службе Падунского районного суда города Братска Иркутской области.