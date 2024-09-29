Протягивал руки к ее голове: испугавшись за дочь, жена зарезала мужа

Обычный завтрак обернулся скамьей подсудимых для жительницы Братска. Весной 2024 года супруги вечером решили выпить. Все прошло без эксцессов и они легли спать. Уже на следующий день, муж с женой решили продолжить «праздник» и глава отправился в магазин «за добавкой».
— Она пошла на кухню готовить завтрак. Выпив около 0,4 литра, муж начал вести себя агрессивно оскорбляя супругу и дочь. Данные оскорбления мужа в отношении её очень сильно разозлили, — сообщили в пресс-службе Падунского районного суда города Братска Иркутской области.
В скором времени супруг ушел с кухни в комнату, а женщина продолжила заниматься бытовыми делами. Спустя 20 секунд она услышала, что в комнате что-то разбилось. Тогда чтобы припугнуть выпившего мужа, жена взяла нож и пошла на звук.
— Когда она вошла в комнату, увидела, что муж стоит рядом с дочерью, которая уже не спала и стояла рядом с ним. Он протягивал свои руки к ее голове. Женщина решила, что он хочет схватить дочь за волосы, так как он и раньше всегда так делал, выгоняя из квартиры, — поделились в пресс-службе Падунского районного суда города Братска Иркутской области.
Видимо мотивированная желанием остановить мужа, супруга заявила, что убьет его. На что тот просто сказал ей уйти. Из-за перепалки женщина разозлилась и подошла вплотную к лицу мужчины.
— Держа нож за рукоять в правой руке, она ударила в область груди мужа. Отпустила рукоять, и нож остался торчать из него. Удар нанесла в жизненно важную часть тела, понимая, что от её действий может наступить смерть мужчины, — рассказали в пресс-службе.
Дочь, которая в этот момент видела происходящее сразу же вызвала полицию. К месту бытового конфликта приехали правоохранители и скорая помощь. Последние констатировали смерть мужчины.
— Суд, признал женщину виновной, в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство — Прим. Ред.) назначив наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключили в ведомстве.
Во время суда женщина полностью признала свою вину, но заявила, что она «не хотела убивать его». Приговор уже вступил в действие.