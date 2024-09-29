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Госавтоинспекция НСО рассказала подробности ДТП с вылетевшей пассажиркой

В отношении водителя автомобиля Lexus составлен административный протокол об управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают правоохранители, в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Haval Geelyo — девушка 2006 года рождения.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, характер травм девушки уточняется.

В отношении водителя автомобиля Lexus составлен административный протокол об управлении ТС в состоянии алкогольного опьянения. Иномарка отправлена на спецстоянку.

Напомним, утром в воскресенье, 29 сентября, в мегаполисе на площади Ленина произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пассажирка одной из легковушек вылетела из машины.