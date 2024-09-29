Омич познакомился в соцсети с девушкой и пожалел об этом

В омскую полицию обратился 43-летний местный житель, который работает фельдшером на станции в скорой помощи. В начале июля этого года омич познакомился в одной из социальных сетей с девушкой по имени Ольга, которая живёт в Санкт-Петербурге. Она рассказала ему о возможности получения пассивного дохода на бирже.
Мужчина заинтересовался предложением. Через какое-то время ему перезвонил «трейдер» и подробно рассказал о возможности заработка через сделки на инвестиционном рынке.
Так потерпевший перевёл первую сумму в размере 24 тысяч рублей. После он решил оформить несколько кредитов, и на протяжении трёх месяцев он вносил деньги на специальной платформе. В результате он перевёл аферистам более 1,8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По факту произошедшего ведётся следствие.
Ранее в омскую полицию обратилась 49-летняя музыкальный педагог детского сада. Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Подробности — в материале ниже.
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