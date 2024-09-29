Омич познакомился в соцсети с девушкой и пожалел об этом

В омскую полицию обратился 43-летний местный житель, который работает фельдшером на станции в скорой помощи. В начале июля этого года омич познакомился в одной из социальных сетей с девушкой по имени Ольга, которая живёт в Санкт-Петербурге. Она рассказала ему о возможности получения пассивного дохода на бирже.