Что делать при прилете беспилотника, напомнили волгоградцам в МЧС

После массированной атаки дронов ВСУ в Волгоградской области 29 сентября, в главном управлении МЧС по региону напомнили, что делать при прилете беспилотника.
— Если заметили в небе или на земле беспилотный летательный аппарат (БПЛА), главное правило — не паниковать и не приближаться к нему, — напоминают спасатели.
Если вы в доме или офисном здании, спуститесь в подвал, в паркинг. Только по лестнице, а не на лифте. Не подходите к окнам.
В квартире лучше искать укрытие в помещении без окон, между несущих стен. Подойдет ванная комната. Там сядьте на пол.
Если атака беспилотников застала вас на улице, ищите укрытия в зданиях, в подземных переходах. Если в пути — выйдите из транспорта.
При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и ничего не трогайте. Сообщите о находке по телефону 112.
Напомним, минувшей ночью в регионе уничтожили 67 украинских дронов. Обошлось без разрушений и пострадавших.