Медсестру из Чебаркуля обманули аферисты, предложив заработать на «лайках»

Схема работала после оформления первых нескольких покупок: пострадавшая перевела на чужую карту 3 000 рублей, ей вернули 5 000 тысяч. Легкие деньги вскружили женщине голову и далее она вложила более 45 000 рублей: по указанию куратора оформила «покупки» на электротовары и парящую кровать.