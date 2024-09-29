Медсестру из Чебаркуля обманули аферисты, предложив заработать на «лайках»

Жительница Чебаркуля Челябинской области, работающая медицинской сестрой, стала жертвой мошенников, желая быстро заработать крупные суммы денег в интернет-магазине. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Работа заключалась в оценке товаров на одном известном маркетплейсе, каждый «лайк» стоил 300 рублей. После завершения этого задания, 41-летней женщине предложили перейти на новый уровень с выкупом товаров. Потраченные деньги обещали вернуть с процентами.
Схема работала после оформления первых нескольких покупок: пострадавшая перевела на чужую карту 3 000 рублей, ей вернули 5 000 тысяч. Легкие деньги вскружили женщине голову и далее она вложила более 45 000 рублей: по указанию куратора оформила «покупки» на электротовары и парящую кровать.
По расчетам медсестры, заработок должен был оказаться внушительным, но возврат не случился. Наоборот, предложили вложить еще 90 000 рублей.
Тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».