В Витебске с ОМОНом задержали наркозакладчика

Фигурант откликнулся на объявление в интернете, после чего приехал в областной центр по указанию своего куратора и арендовал квартиру. Затем он получил оптовую партию наркотиков в лесном массиве, разделил их на мелкие дозы для последующей продажи в городе. Однако он не успел разложить наркотики в тайники, так как его задержали сотрудники милиции.