В Витебске с ОМОНом задержали наркозакладчика

Фигурант откликнулся на объявление в интернете, после чего приехал в областной центр по указанию своего куратора и арендовал квартиру. Затем он получил оптовую партию наркотиков в лесном массиве, разделил их на мелкие дозы для последующей продажи в городе. Однако он не успел разложить наркотики в тайники, так как его задержали сотрудники милиции.
Фигурант проработал на наркомаркет около двух недель. При обыске его и в его месте жительства было обнаружено и изъято более 200 грамм опасного психотропного вещества 4-СМС, упаковочный материал и весы.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.