В Ростовской области загорелся лес после падения украинского беспилотника

Возгорание произошло в Милютинском районе.
«В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что на данный момент угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует.
Ранее, 21 сентября, Тихорецкий район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников, в результате падения одного из них возник пожар. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания. В Тихорецке развернут пункт временного размещения.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.