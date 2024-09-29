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В Ростовской области загорелся лес после падения украинского беспилотника

В Ростовской области на площади 20 га загорелся лес в результате падения украинского дрона. Об этом 29 сентября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Источник: AP 2023

Возгорание произошло в Милютинском районе.

«В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что на данный момент угроза распространения огня на населенные пункты отсутствует.

Ранее, 21 сентября, Тихорецкий район Краснодарского края подвергся атаке беспилотников, в результате падения одного из них возник пожар. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания. В Тихорецке развернут пункт временного размещения.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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