В Башкирии пропавший 71-летний Рамиль Арсланов найден мертвым

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас».
Напомним, мужчина 15 сентября отправился в лес и пропал.
Сегодня волонтеры сообщили, что Рамиль Арсланов найден мертвым. Подробности не уточняются.
В Башкирии завершились поиски 71-летнего Рамиля Арсланова из села Минзитарово Иглинского района.
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас».
Напомним, мужчина 15 сентября отправился в лес и пропал.
Сегодня волонтеры сообщили, что Рамиль Арсланов найден мертвым. Подробности не уточняются.