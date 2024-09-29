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В Башкирии пропавший 71-летний Рамиль Арсланов найден мертвым

В Башкирии завершились поиски 71-летнего Рамиля Арсланова из села Минзитарово Иглинского района.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Башрегионспас».

Напомним, мужчина 15 сентября отправился в лес и пропал.

Сегодня волонтеры сообщили, что Рамиль Арсланов найден мертвым. Подробности не уточняются.

несчастный случай