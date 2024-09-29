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В Черняховском районе сбили насмерть пешехода

В субботу, 28 сентября, в Черняховском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, на автодороге «Черняховск-Приозерное-Фурманово» 55-летний водитель «Лады» сбил 33-летнюю женщину, которая перебегала дорогу.

В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия.

По факту проводится проверка.