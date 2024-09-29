В Черняховском районе сбили насмерть пешехода

По предварительным данным, на автодороге «Черняховск-Приозерное-Фурманово» 55-летний водитель «Лады» сбил 33-летнюю женщину, которая перебегала дорогу.
В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия.
По факту проводится проверка.
В субботу, 28 сентября, в Черняховском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, на автодороге «Черняховск-Приозерное-Фурманово» 55-летний водитель «Лады» сбил 33-летнюю женщину, которая перебегала дорогу.
В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия.
По факту проводится проверка.