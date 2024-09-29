Грузовик сбил 17-летнего юношу в Петропавловске

По данным издания, сотрудники полиции проводят досудебное расследование по факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход в Петропавловске.
По информации облздрава, мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии после того, как на пересечении улиц Жамбыла и Челюскина в Петропавловске его сбил 49-летний водитель грузовика.
«Он совершил наезд на 17-летнего жителя областного центра, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Бригадой скорой помощи пострадавший с различными травмами доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Водитель направлен на медицинское освидетельствование, предварительно — трезв», — сказано в публикации.
Начато досудебное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.