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Грузовик сбил 17-летнего юношу в Петропавловске

В Северо-Казахстанской области 17-летнего юношу сбили на пешеходном переходе. На данный момент проводится досудебное расследование, сообщает издание «Петропавловск.news».

По данным издания, сотрудники полиции проводят досудебное расследование по факту ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход в Петропавловске.

По информации облздрава, мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии после того, как на пересечении улиц Жамбыла и Челюскина в Петропавловске его сбил 49-летний водитель грузовика.

«Он совершил наезд на 17-летнего жителя областного центра, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Бригадой скорой помощи пострадавший с различными травмами доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Водитель направлен на медицинское освидетельствование, предварительно — трезв», — сказано в публикации.

Начато досудебное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.