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Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА в Воронежской области

По данным Александра Гусева, во время атаки дронов ночью 29 сентября никто из жителей Воронежской области не пострадал.

Источник: соцсети

Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале рассказал о последствиях очередной атаки БПЛА в Воронежской области. Напомним, ночью в воскресенье, 29 сентября, над территорией нашего региона сбили около двух десятков вражеских дронов.

По данным главы области, в Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка. А в районах нашего региона — гараж, дачный дом и ограждения участков. Кроме того, повреждены несколько автомобилей.

Александр Гусев также сообщил, что все возгорания, случившиеся из-за падения обломков вражеских БПЛА, в том числе и ландшафтные, потушили. И добавил, что в результате этой атаки дронов серьезно повреждено только одно жилое помещение. Временное жилье никому не потребовалось.

И самое важное — губернатор заявил, что во время атаки БПЛА никто не пострадал.

Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что из-за падения обломков дрона повреждены восемь автомобилей. Их владельцам обещают выплатить компенсации, а поврежденную квартиру будут ремонтировать за казенный счет.