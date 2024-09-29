Губернатор сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА в Воронежской области

Александр Гусев также сообщил, что все возгорания, случившиеся из-за падения обломков вражеских БПЛА, в том числе и ландшафтные, потушили. И добавил, что в результате этой атаки дронов серьезно повреждено только одно жилое помещение. Временное жилье никому не потребовалось.