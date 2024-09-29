Из 87 тыс. тонн промотходов только 1,8% переработано в области Абай

Семей. 29 сентября. КазТАГ — Из 87 тыс. тонн промышленных отходов только 1,8% переработано в области Абай, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.
«За 1 полугодие образовано 87 тыс. тонн промышленных отходов, из них переработано и утилизировановсего 1,6 тыс. тонн промышленных отходов (1,8%)», — заявлено на встрече вице-министра Шарбиева с населением.
В области Абай страдает утилизация отходов, несоответствие полигонов ТБО нормам, большое количество несанкционированных свалок. К примеру, из 170 объектов размещения ТБО всего лишь шесть соответствуют экологическим и санитарным требованиям и нормам.
Власти обещают построить пять полигонов в Бородулихинском, Жарминском, Урджарском, Абайском районах и в районе Аксуат. За счет бюджета в 2025 году построят полигон в Семее.
В области уже есть завод по переработке макулатуры и пластика, а также до конца текущего года запланирован запуск комплекса по переработке отходов, образующихся при эксплуатации автомобильного транспорта с выпуском готовой продукции.