Два водителя погибли во встречной аварии в Башкирии

Вчера около 17:00 на 39 км дороги Нефтекамск — Янаул 20-летний местный житель за рулем «Лады Приоры», столкнулся со встречной «Рено Сандеро». В результате аварии оба водителя погибли на месте.
Сейчас по факту ДТП начато разбирательство.
В Дуванском районе республики произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.
Вчера около 17:00 на 39 км дороги Нефтекамск — Янаул 20-летний местный житель за рулем «Лады Приоры», столкнулся со встречной «Рено Сандеро». В результате аварии оба водителя погибли на месте.
Сейчас по факту ДТП начато разбирательство.