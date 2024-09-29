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Два водителя погибли во встречной аварии в Башкирии

В Дуванском районе республики произошло ДТП с погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

Источник: ГАИ Башкирии

Вчера около 17:00 на 39 км дороги Нефтекамск — Янаул 20-летний местный житель за рулем «Лады Приоры», столкнулся со встречной «Рено Сандеро». В результате аварии оба водителя погибли на месте.

Сейчас по факту ДТП начато разбирательство.