В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. Позднее Сергей Петрин писал, что по предварительным данным в Коминтерновском районе повреждено восемь автомобилей. Он уточнял, что работа по оценке ущерба продолжается.