В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Число повреждённых автомобилей в Воронеже после падения обломков БПЛА возросло до 12, сообщает мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. Позднее Сергей Петрин писал, что по предварительным данным в Коминтерновском районе повреждено восемь автомобилей. Он уточнял, что работа по оценке ущерба продолжается.
«Продолжаем устранять последствия падения осколков БПЛА. В Коминтерновском районе управа уже работает вместе с управляющей компанией… Что касается повреждённых автомобилей, то на данный момент их количество здесь возросло до 12», — написал он.
Петрин также уточнил, что в той квартире, где был пожар, в воскресенье планируют заменить два окна, а в понедельник есть договорённость по монтажу двери. Также в понедельник с привлечением альпинистов начнётся замена кладки балкона.
Он уточнил, что в Левобережном районе выявлены повреждения балкона одной из квартир. Информации о повреждениях автомобилей не поступало.