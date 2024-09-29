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В Воронеже число поврежденных обломками БПЛА автомобилей возросло до 12

Мэр Петрин: число повреждённых обломками БПЛА машин в Воронеже возросло до 12.

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Число повреждённых автомобилей в Воронеже после падения обломков БПЛА возросло до 12, сообщает мэр города Сергей Петрин в Telegram-канале.

Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщал, что в воскресенье ночью на территории Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. Позднее Сергей Петрин писал, что по предварительным данным в Коминтерновском районе повреждено восемь автомобилей. Он уточнял, что работа по оценке ущерба продолжается.

«Продолжаем устранять последствия падения осколков БПЛА. В Коминтерновском районе управа уже работает вместе с управляющей компанией… Что касается повреждённых автомобилей, то на данный момент их количество здесь возросло до 12», — написал он.

Петрин также уточнил, что в той квартире, где был пожар, в воскресенье планируют заменить два окна, а в понедельник есть договорённость по монтажу двери. Также в понедельник с привлечением альпинистов начнётся замена кладки балкона.

Он уточнил, что в Левобережном районе выявлены повреждения балкона одной из квартир. Информации о повреждениях автомобилей не поступало.