Спасатели вынесли девочку с осколком в ноге из заброшенного здания в Сочи

Напомним, раннее две девушки далеко отплыли от берега и им понадобилась помощь спасателей Туапсе. Когда они поняли, что их далеко унесло в море на сапбордах — подали сигнал бедствия, потому что сильный ветер не дал туристам возможности вернуться к берегу самостоятельно.