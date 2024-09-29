Спасатели вынесли девочку с осколком в ноге из заброшенного здания в Сочи

Инцидент произошел на ул. Магнитогорской (Нижняя Хобза). В результате неосторожных действий одна из девочек напоролась на острый осколок стекла и получила глубокий порез ноги в области голени.
Прибыв на место, спасатели оказали первую помощь пострадавшей, после чего ее транспортировали до машины скорой помощи.
Напомним, раннее две девушки далеко отплыли от берега и им понадобилась помощь спасателей Туапсе. Когда они поняли, что их далеко унесло в море на сапбордах — подали сигнал бедствия, потому что сильный ветер не дал туристам возможности вернуться к берегу самостоятельно.