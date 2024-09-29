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В Нижнегорском районе Крыма простились с бойцом спецоперации

Александру Зайцеву было 39 лет.

28 сентября в Нижнегорском районе простились с бойцом Александром Зайцевым, который героически погиб во время специальной военной операции. Как сообщил глава администрации района Антон Кравец, мужчине было 39 лет.

Александр родился в 1985 году в селе Тарасовка. Отучился на электрика и работал автомехаником на СТО. Вместе с женой воспитывал пятерых детей.

«Он действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие, храня верность воинской чести и присяге», — отметил глава района.

По словам мэра, во время спецоперации он защищал Донбасс в составе штурмовой роты 33-го мотострелкового Донского казачьего полка. Но в июне 2024 погиб во время выполнения боевой задачи на восточном направлении.