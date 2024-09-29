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15-летний мотоциклист пострадал, столкнувшись с машиной в Иркутской области

Женщина-водитель автомобиля не уступила дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге.

В Тайшетском районе 28 сентября столкнулись автомобиль и мотоцикл. В ДТП пострадал один человек. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. «На улице Транспортная в Тайшет водитель автомобиля “МАЗДА” столкнулся с мотоциклом “Минск”, за рулём, которого находился 15-летний юноша», — прокомментировали АиФ-Иркутск в региональной прокуратуре.

На момент ДТП на заднем сиденье мотоцикла находилась 15-летняя пассажирка. В результате столкновения водитель двухколёсного транспорта получил травмы, и его увезли в больницу.

В ГИБДД добавили, что женщина-водитель автомобиля не уступила дорогу мотоциклисту, который ехал по главной дороге. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует проверку.

Ранее на федеральной трассе в Куйтунском районе произошла дорожная авария, в которой погибли три человека и один получил травмы.