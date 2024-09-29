15-летний мотоциклист пострадал, столкнувшись с машиной в Иркутской области

В Тайшетском районе 28 сентября столкнулись автомобиль и мотоцикл. В ДТП пострадал один человек. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. «На улице Транспортная в Тайшет водитель автомобиля “МАЗДА” столкнулся с мотоциклом “Минск”, за рулём, которого находился 15-летний юноша», — прокомментировали АиФ-Иркутск в региональной прокуратуре.