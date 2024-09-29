Туристический автобус насмерть сбил пешехода на КАД в Петербурге

Дождливый темный вечер субботы обернулся на дороге под Петербургом трагедией. Смертельная авария с участием туристического автобуса произошла на 65-м километре автодороги А118 внешнего кольца КАД Пушкинского района. На часах было 20:24, когда 40-летний водитель совершил наезд на двигающегося по проезжей части пешехода. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.