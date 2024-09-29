Туристический автобус насмерть сбил пешехода на КАД в Петербурге

Дождливый темный вечер субботы обернулся на дороге под Петербургом трагедией. Смертельная авария с участием туристического автобуса произошла на 65-м километре автодороги А118 внешнего кольца КАД Пушкинского района. На часах было 20:24, когда 40-летний водитель совершил наезд на двигающегося по проезжей части пешехода. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
— В результате ДТП неустановленный пешеход, мужчина на вид 40−45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия, — уточнили в полиции.
Отметим, пассажиров в автобусе в момент аварии не было. По факту ДТП проводится проверка.
К слову, за последние дни это не первое серьезное ДТП. Вечером 27 сентября у дома № 20 на улице Восстания водитель Chery Tiggo наехал на перебегавшего дорогу 11-летнего мальчика. В результате школьник получил различные травмы, но выжил. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.