Челябинцы подозревают, что в одном из ЖК лифт сорвался на несколько этажей с ребёнком внутри

О ЧП рассказали в группе собственников дома № 109 на Университетской Набережной накануне вечером. Там же разместили видео из лифта, на котором видно, что тот самый мальчик едет вверх, и на 13 этаже внезапно прекращается запись, а затем возобновляется, но мальчика в лифте уже нет, а свет погашен.
После этого «Пчела» поговорила с одной из владелиц жилья в этом подъезде.
— Вчера в начале седьмого часа вечера пришла с дочкой, хотела зайти в подъезд, а около него мальчик сидел — сосед сверху. Лет 12 ему. Бледный, — рассказала жительница первого подъезда дома № 109 на Университетской Набережной Кумриниса Сулейманова. — Говорит, не заходить в лифт, потому что он падает. Вижу, прям напуганный. Села поговорить с ним. Рассказал, что как обычно зашёл в подъезд, вызвал лифт до нужного этажа, лифт поднялся до 13 этажа — и резко упал вниз до 7 этажа. Остановился, и медленно открылись двери. Мальчишка выскочил оттуда, а потом сидел около подъезда на лавочке, предупреждал всех. А он ещё на костылях ходил, ему вот только гипс сняли. Говорит, когда упал, больно очень было.
История выглядела неправдоподобно, поэтому первое, что сделали соседи, — посмотрели запись с камер видеонаблюдения.
— И действительно, до 13 этажа лифт доехал, потом резко вниз, и темнота, — добавила Кумриниса. — Потом я в лифтовую службу позвонила, но со мной там поговорили на «отшибись», сказали, что сходят, проверят. Но поговорили так, что мне как-то не верится, что действительно сходили и проверили. И боюсь теперь — не дай бог что-то с детьми случится, они же у меня каждый день в школу ходят! Ведь неспроста такая странная запись, что-то явно не в порядке с лифтом.
«Пчела» тоже позвонила в лифтовую службу, но уже около 13 часов в воскресенье, 29 сентября. На звонок корреспондента ответили, что по первому подъезду из дома № 109 на Университетской набережной заявок с вечера субботы на воскресное утро не передавали. В журнале заявка не значится. Не было и жалоб на неработающий лифт.