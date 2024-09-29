Челябинцы подозревают, что в одном из ЖК лифт сорвался на несколько этажей с ребёнком внутри

— Вчера в начале седьмого часа вечера пришла с дочкой, хотела зайти в подъезд, а около него мальчик сидел — сосед сверху. Лет 12 ему. Бледный, — рассказала жительница первого подъезда дома № 109 на Университетской Набережной Кумриниса Сулейманова. — Говорит, не заходить в лифт, потому что он падает. Вижу, прям напуганный. Села поговорить с ним. Рассказал, что как обычно зашёл в подъезд, вызвал лифт до нужного этажа, лифт поднялся до 13 этажа — и резко упал вниз до 7 этажа. Остановился, и медленно открылись двери. Мальчишка выскочил оттуда, а потом сидел около подъезда на лавочке, предупреждал всех. А он ещё на костылях ходил, ему вот только гипс сняли. Говорит, когда упал, больно очень было.