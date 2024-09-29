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«Астана-Энергия» решила накупить детям кульки на Т19,5 млн за три месяца до Нового года

Астана. 29 сентября. КазТАГ — АО «Астана-Энергия» решила накупить детям кульки на Т19,5 млн, хотя сам Новый год только через три месяца, передает корреспондент агентства. …

Источник: КазТАГ

Астана. 29 сентября. КазТАГ — АО «Астана-Энергия» решила накупить детям кульки на Т19,5 млн, хотя сам Новый год только через три месяца, передает корреспондент агентства.

«Заказчик — АО “Астана-Энергия”; характеристика — новогодние подарочные наборы для детей; плановая сумма — Т19 582 368», — говорится в описании к лоту на сайте государственных закупок.

Лот опубликован 27 сентября и закончится 4 октября. Всего столичной компании нужно 1768 подарочных упаковок.

Согласно техспецификации, в красном мешочке с надписью «Жаңа Жылыңызбен!» должны быть вафельные трубочки, бисквит, шоколадные батончики, киндер сюрприз, хлебные палочки и шоколадная паста.