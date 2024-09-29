В Петербурге разыскивается стрелок, который ранил 15-летнюю девочку на фудкорте

Также в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения, что пострадавшая обратилась за медпомощью с ожогом левого предплечья. После этого девочку отпустили в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.
Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия. Были приняты меры к розыску и задержанию лиц, которые могут быть причастны к этому инциденту.
На детской площадке по проспекту Ветеранов двое мальчиков устроили стрельбу из пневматического пистолета в сторону девочек. Шестиклассница получила пулевые ранения в области бедра и пальцев ног.