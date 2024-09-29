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В Петербурге разыскивается стрелок, который ранил 15-летнюю девочку на фудкорте

Полиция разыскивает стрелка, который 28 сентября на фудкорте по адресу Комендантская площадь, дом 1, выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней девочки. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

Также в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения, что пострадавшая обратилась за медпомощью с ожогом левого предплечья. После этого девочку отпустили в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия. Были приняты меры к розыску и задержанию лиц, которые могут быть причастны к этому инциденту.

На детской площадке по проспекту Ветеранов двое мальчиков устроили стрельбу из пневматического пистолета в сторону девочек. Шестиклассница получила пулевые ранения в области бедра и пальцев ног.