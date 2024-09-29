В Петербурге разыскивается стрелок, который ранил 15-летнюю девочку на фудкорте

Полиция разыскивает стрелка, который 28 сентября на фудкорте по адресу Комендантская площадь, дом 1, выстрелил из пускового устройства для сигнальных патронов в сторону 15-летней девочки. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.