В Судаке утонул подводный охотник

Известно, что мужчина занимался подводной охотой, но спустя восемь часов не вышел на берег.
«К нам обратилась супруга пропавшего мужчины. Организованно вышли на поиски “КРЫМ-СПАС, спецотряд, оперативная группа. И утром, в районе девяти часов, был обнаружен труп”, — рассказали в ведомстве.
Как рассказали РИА Новости Крым очевидцы, мужчина утонул в районе пляжа Мохито в Судаке.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе только за одни сутки три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма.
Всего с начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек, а на пляжах Севастополя этим летом утонили девять человек.