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В Судаке утонул подводный охотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости Крым. Тело дайвера, который занимался подводной охотой, обнаружено у берегов Крыма. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что мужчина занимался подводной охотой, но спустя восемь часов не вышел на берег.

«К нам обратилась супруга пропавшего мужчины. Организованно вышли на поиски “КРЫМ-СПАС, спецотряд, оперативная группа. И утром, в районе девяти часов, был обнаружен труп”, — рассказали в ведомстве.

Как рассказали РИА Новости Крым очевидцы, мужчина утонул в районе пляжа Мохито в Судаке.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе только за одни сутки три человека утонули в штормящем море у берегов Крыма.

Всего с начала года на водных объектах в Крыму утонули более 20 человек, а на пляжах Севастополя этим летом утонили девять человек.

МЧС