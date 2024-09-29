ЦАХАЛ сообщил о ликвидации члена центрального совета «Хезболлы» Набиля Каука

Телеканал Al Hadath сообщал накануне, что Набиль Каук мог быть целью израильской атаки на Бейрут в субботу. Тогда силы ЦАХАЛа нанесли ракетный удар на район Шиях, где находится один из офисов ливанской группировки. «Хезболла» пока не комментировала информацию о гибели высокопоставленного члена группировки.
Шейх Набиль Каук называется одной из центральных фигур в управлении группировкой. По версии израильской армии, он отвечал за координацию ряда военных операций, был командиром подразделения превентивной безопасности, а также занимался идеологическим руководством «Хезболлы».
ЦАХАЛ серией ударов ликвидировал ряд членов «Хезболлы», занимавших руководящие должности в группировке. Утром 28 сентября пресс-служба армии Израиля сообщила об убийстве генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по центральному штабу движения. Позже ливанская группировка подтвердила гибель своего лидера. Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил убийство Насраллы, назвав его политическим.