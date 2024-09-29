ЦАХАЛ сообщил о ликвидации члена центрального совета «Хезболлы» Набиля Каука

Телеканал Al Hadath сообщал накануне, что Набиль Каук мог быть целью израильской атаки на Бейрут в субботу. Тогда силы ЦАХАЛа нанесли ракетный удар на район Шиях, где находится один из офисов ливанской группировки. «Хезболла» пока не комментировала информацию о гибели высокопоставленного члена группировки.