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25-летний мужчина погиб под колесами «Тойоты Чайзер» в Осинском районе

Мужчина неожиданно вышел на дорогу на 141 км трассы «Иркутск-Оса-Усть-Уда».

Источник: Комсомольская правда

В Осинском районе 25-летний мужчина погиб под колесами японской иномарки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, авария произошла в ночь на 29 сентября. Предварительно известно, что молодой человек неожиданно вышел на дорогу перед «Тойотой Чайзер» на 141 км автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда».

— От полученных травм молодой человек скончался до приезда скорой медицинской помощи, — поделились в ведомстве.

Теперь госавтоинспекторам предстоит провести проверку и выяснить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте в последний путь проводят участника спецоперации Валерия Дроздова.