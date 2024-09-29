25-летний мужчина погиб под колесами «Тойоты Чайзер» в Осинском районе

В Осинском районе 25-летний мужчина погиб под колесами японской иномарки. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции региона, авария произошла в ночь на 29 сентября. Предварительно известно, что молодой человек неожиданно вышел на дорогу перед «Тойотой Чайзер» на 141 км автодороги «Иркутск-Оса-Усть-Уда».