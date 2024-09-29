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Нижегородка потеряла 2,5 млн рублей после телефонного звонка мошенника

Пожилая жительница Нижнего Новгорода лишилась 2,5 млн рублей, после телефонного звонка мошенника, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, аферист представился лжеруководителем организации, в которой работала потерпевшая. Мошенник сообщил женщине что с ней вскоре свяжется «сотрудник полиции» по важному вопросу.

Затем пенсионерке позвонил неизвестный, который рассказал о якобы сомнительных операциях по банковскому счету потерпевшей.

Злоумышленник убедил нижегородку обналичить все средства, и перевести их на «безопасный счет» через банкомат. Потерпевшая, выполнив, все указания аферистов, в итоге потеряла все свои сбережения в размере 2,5 млн рублей.

Возбуждено дело, мошенников ищут. В полиции вновь напоминают нижегородцам о бдительности при разговоре с незнакомцами: если вам сообщают о каких-либо финансовых операциях по счету, необходимо прервать разговор и самому перезвонить на «горячую линию» своего банка. Никогда не следует передавать незнакомым людям по телефону информацию о своем банковском счете и картах.