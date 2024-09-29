Нижегородка потеряла 2,5 млн рублей после телефонного звонка мошенника

Возбуждено дело, мошенников ищут. В полиции вновь напоминают нижегородцам о бдительности при разговоре с незнакомцами: если вам сообщают о каких-либо финансовых операциях по счету, необходимо прервать разговор и самому перезвонить на «горячую линию» своего банка. Никогда не следует передавать незнакомым людям по телефону информацию о своем банковском счете и картах.