Гибель пропавшего около 3 лет назад жителя Прикамья прокомментировали в СКР

Напомним, жителя Прикамья пытались найти поисковые отряды. Он пропал без вести 9 декабря 2021 года в возрасте 28 лет. Сообщалось, что мужчине требуется медицинская помощь. 29 сентября поисковый отряд «Регион 59» оповестил, что пропавший найден погибшим. Как стало известно perm.aif.ru, тело обнаружили у деревни Невидимка, где в последний раз видели пропавшего жителя Прикамья. Подробности гибели не сообщаются.