Экс-работница ЦОНа обманула жителей Шымкента почти на 200 млн тенге

«Подсудимая А., в 2022 году войдя в доверие потерпевшей К., пообещала ей приватизировать земельный участок площадью 20,0800 га. Далее предложила потерпевшей совместную работу, открыв центр тестирования. После обещала помочь в получении квартиры по государственной программе, за что получила от потерпевшей К. деньги в общей сумме 113 млн тенге. По остальным 14 эпизодам подсудимая А. также обманула потерпевших, обещав им помочь в получении квартир по государственным программам. Общий ущерб составил более 71,3 млн тенге», — сказано в сообщении.