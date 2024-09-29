Экс-работница ЦОНа обманула жителей Шымкента почти на 200 млн тенге

На сайте суда Шымкента сообщили о рассмотренном уголовном деле в отношении бывшего главного специалиста ЦОН А. Ее обвиняли по статье «Мошенничество, совершенное неоднократно, путем обмана и злоупотреблением доверия в особо крупном размере».
«Подсудимая А., в 2022 году войдя в доверие потерпевшей К., пообещала ей приватизировать земельный участок площадью 20,0800 га. Далее предложила потерпевшей совместную работу, открыв центр тестирования. После обещала помочь в получении квартиры по государственной программе, за что получила от потерпевшей К. деньги в общей сумме 113 млн тенге. По остальным 14 эпизодам подсудимая А. также обманула потерпевших, обещав им помочь в получении квартир по государственным программам. Общий ущерб составил более 71,3 млн тенге», — сказано в сообщении.
По данным суда, вина подсудимой доказана ее показаниями, показаниями потерпевших, вещественными доказательствами, протоколами выемок, очными ставками и другими доказательствами, собранными по делу. Подсудимая вину признала частично и просила применить отсрочку исполнения наказания в соответствии со ст.74 УК. Суд при назначении наказания учел смягчающие обстоятельств — наличие малолетних детей А., отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
«Суд учел частичное признание вины А., отсутствие чистосердечного раскаяния, невозмещенный ущерб в особо крупном размере по исковым требованиям 14 потерпевших на общую сумму свыше 179 млн тенге. Суд назначил А.наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы», — сообщили в пресс-службе.
По отдельному постановлению суда на орган опеки и попечительства возложена обязанность по определению опекунов несовершеннолетним детям А.
Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:
- штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге); исправительными работами в том же размере;
- привлечением к общественным работам на срок до 600 часов; ограничением свободы на срок до двух лет;
- лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.