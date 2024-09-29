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«Пьяным ехал со случайным знакомым на дискотеку в Гродно». ГАИ с погоней со стрельбой задержала пьяного бесправника в Скиделе

ГАИ при погоне стреляла по авто пьяного бесправника, ехавшего на танцы в Гродно.

Источник: МВД РБ

В Скиделе ГАИ со стрельбой задержало пьяного бесправника, рассказали в пресс-службе МВД.

Погоня случилась ночью на трассе в Скиделе. Около 04.00 утра гаишники подали сигнал об остановке водителю «Мазды», но он не подчинился требованиям и попытался скрыться, началось преследование.

Водитель вилял по дороге, не давая машине ГАИ себя опередить. Сотрудники для остановки опасного авто использовали оружие: после предупредительных выстрелов последовали прицельные, в результате чего были повреждены два колеса иномарки.

Автомобилем управлял 22-летний житель Зельвенского района, которого в 2022-м лишили водительских прав за пьяную езду. И в этот раз бесправник оказался пьяным — медосвидетельствование показало свыше одной промилле алкоголя.

Выяснилось, что фигурант вместе с пассажиром, с которым накануне познакомился на АЗС, ехал на дискотеку в Гродно.

— Составлено шесть административных протоколов, в том числе за неповиновение. Лихач задержан, автомобиль изъят и помещен на охраняемую стоянку, — прокомментировали в пресс-службе.