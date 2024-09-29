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В Омской области произошло 17 пожаров за минувшие сутки

Один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за сутки произошло 17 пожаров, сообщает ГУ МЧС. К сожалению, в одном из случаев в Кормиловском районе после тушения пожара в пятиэтажном доме было найдено тело человека. Пожар охватил 10 квадратных метров. Трое жильцов вышли сами, а остальных восемь взрослых и одного ребенка вывели пожарные. В СНТ «Рябинушка» произошел большой пожар, где огонь полностью уничтожил дом на площади 56 квадратных метров, но пострадавших там не было. В Нововаршавском районе дым шел из-под крыши одного дома. Пожарные быстро справились с возгоранием на площади 10 метров, и тоже без пострадавших. В настоящее время выясняются причины всех пожаров.