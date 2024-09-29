Зрители получили травмы во время кокпара в ЗКО

Не обошлось и без происшествий. 28 сентября во время кокпара лошади сбили турникеты и несколько зрителей, которые находились за турникетами получили травмы. Факт подтвердили в областном департамент полиции. Однако стражи порядка заверили, что нарушения общественного порядка не было.