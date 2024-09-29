Суд в Ташкенте оштрафовал педагога, избившую русскоязычного ученика

В среду в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика шестого класса из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в школе в Ташкенте. В четверг Захарова уточнила, что главы МИД двух стран Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов на встрече в ООН уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.