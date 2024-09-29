Суд в Ташкенте оштрафовал педагога, избившую русскоязычного ученика

ТАШКЕНТ, 29 сен — РИА Новости. Педагог Озода Равшанова, избившая в Ташкенте на занятиях шестиклассника за просьбы вести урок на русском языке, оштрафована в суде на 6,8 миллиона сумов (около 535 долларов) за оскорбление, она уже отбывает семь суток ареста за избиение другого учителя, сообщает узбекистанское интернет-издание gazeta.uz.
В среду в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика шестого класса из-за его просьбы объяснить материал на русском языке. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в школе в Ташкенте. В четверг Захарова уточнила, что главы МИД двух стран Сергей Лавров и Бахтиёр Саидов на встрече в ООН уделили особое внимание противодействию проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.
«С учётом статьи 34 “применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений” Озоде Равшановой было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание, — штраф в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин), что равно 6,8 миллиона сумов», — сообщает gazeta.uz со ссылкой на решение суда.
По данным издания, суд признал педагога виновной по административным статьям «оскорбление» и «умышленное причинение лёгкого телесного повреждения».
В суд Равшанова была доставлена под конвоем из спецприёмника, где отбывает семь суток ареста за избиение замдиректора школы, где учится её дочь, а также грубое сопротивление прибывшему на инцидент наряду ППС и Национальной гвардии.