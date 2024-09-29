Церковь горела в Столинском районе

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Спасатели потушили возгорание в церкви святой Марии Магдалины Пинской епархии, сообщили в МЧС Беларуси.
В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о возгорании в церкви, расположенной в деревне Ольгомель Столинского района поступило в половину пятого вечера в субботу.
Когда спасатели прибыли на место ЧП, в церкви было плотное задымление.
На момент прибытия спасателей прихожан в храме не было, сотрудники МЧС эвакуировали материальные ценности, ликвидировали пожар.
«Огонь повредил иконостас, имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Специалисты устанавливают причину пожара.