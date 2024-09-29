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Церковь горела в Столинском районе

На момент прибытия спасателей прихожан в храме не было, сотрудники МЧС эвакуировали материальные ценности.

Источник: МЧС Беларуси

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Спасатели потушили возгорание в церкви святой Марии Магдалины Пинской епархии, сообщили в МЧС Беларуси.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о возгорании в церкви, расположенной в деревне Ольгомель Столинского района поступило в половину пятого вечера в субботу.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, в церкви было плотное задымление.

На момент прибытия спасателей прихожан в храме не было, сотрудники МЧС эвакуировали материальные ценности, ликвидировали пожар.

«Огонь повредил иконостас, имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Специалисты устанавливают причину пожара.

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