МО показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в курском приграничье

По данным ведомства, личный состав ВСУ был уничтожен.
Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В Минобороны России показали видео, на котором Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
По данным ведомства, личный состав ВСУ был уничтожен.
Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.