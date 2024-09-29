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МО показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В Минобороны России показали видео, на котором Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

По данным ведомства, личный состав ВСУ был уничтожен.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.