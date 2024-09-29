Ректора университета в Шымкенте подозревают во взятке на сумму Т28,5 млн

Шымкент. 29 сентября. КазТАГ — Ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова в Шымкенте Кайрата Нурманбетова подозревают во взятке на сумму Т28,5 млн, сообщает «Отырар».
«Ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки на сумму Т28,5 млн. Подобная информация появилась в социальных сетях. В ней же говорилось, что под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний», — пишет местное издание.
В департаменте экономических расследований информацию о задержании ректора подтвердили. Сейчас проводится расследование.
В Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова отказались комментировать информацию о задержании ректора вуза Кайрата Нурманбетова и двух его заместителей.
На сайте университета отмечено, что Нурманбетов является временно исполняющим обязанности председателя правления — ректора. В сентябре месяце 2018 года был назначен первым проректором Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова.