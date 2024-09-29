Ректора университета в Шымкенте подозревают во взятке на сумму Т28,5 млн

«Ректора Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова задержали по подозрению в получении взятки на сумму Т28,5 млн. Подобная информация появилась в социальных сетях. В ней же говорилось, что под арест взяли еще двух должностных лиц учебного заведения и руководителей двух компаний», — пишет местное издание.