«Ушел из дома после ссоры»: в Бурятии больше двух недель ищут 16-летнего подростка

Полицейским удалось выяснить, что в день пропажи подросток с кем-то поссорился, но был это знакомый или родственник не сообщается. Интересно, что последний раз его заметили очевидцы возле магазина села Кижинга. От дома школьника в Эдэрмэге до Кижинги расстояние приличное в 26 километров, но на машине его можно преодолеть всего за полчаса.