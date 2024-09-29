«Ушел из дома после ссоры»: в Бурятии больше двух недель ищут 16-летнего подростка

Больше двух недель прошло с момента пропажи 16-летнего подростка из Кижингинского района Бурятии. 13 сентября школьник ушел из дома в улусе Эдэрмэг около полудня в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождения неизвестно. Тревогу забила мать мальчика, когда вернулась из соседнего села и не обнаружила сына дома.
— Семья вместе с местными жителями приступила к поиску ребенка. Однако результатов он не дал — на следующий день (14 сентября) родственники обратились в полицию, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Бурятии.
Полицейским удалось выяснить, что в день пропажи подросток с кем-то поссорился, но был это знакомый или родственник не сообщается. Интересно, что последний раз его заметили очевидцы возле магазина села Кижинга. От дома школьника в Эдэрмэге до Кижинги расстояние приличное в 26 километров, но на машине его можно преодолеть всего за полчаса.
— На розыск несовершеннолетнего ориентирован личный состав отделения полиции. Поисковые мероприятия прошли в улусе Эдэрмэг и его окрестностях, а также селе Кижинга. Поиск подростка продолжается. В нем помимо полицейских задействованы местное население, педагоги школ, работники районной администрации, — сообщили в ГУ МВД республики.
Следователи СК республики было заведено уголовное дело по факту пропажи подростка. Сейчас проводятся оперативные и поисковые действия для выяснения обстоятельств пропажи школьника и его местонахождения. В день пропажи он был одет во флисовую зеленую шапку, кофту такого же материала красного цвета с надписью «Россия» на груди. На ногах темно-синие спортивные штаны, серые носки и белые кроссовки.
— Азиатской внешности, на вид 16−17 лет, среднего телосложения, рост 170 см, смуглолицый, волосы короткие черные, глаза карие, — поделились полицейские.
Родные не оставляют надежды, что со школьником все в порядке и он ждёт когда его найдут.
В день пропажи он был одет во флисовую зеленую шапку. Фото: ПСО «Лиза Алерт».