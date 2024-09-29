WarGonzo: якобы убитый ГУР МО Украины российский полковник Коломейцев жив

ГУР минобороны Украины заявило об убийстве российского полковника Алексея Коломейцева. Сообщалось, что военный готовил специалистов по использованию БПЛА. На Украине его считают причастным к военной операции. В России назвали информацию фейком: сенатор Владимир Джабаров призвал дождаться подтверждения от российских властей, а военкор Семен Пегов рассказал, что Коломейцев жив-здоров и давно на пенсии.
Украинские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины сообщили об убийстве полковника Вооруженных сил России Алексея Коломейцева в Подмосковье. Об этом, в частности, написало агентство «Интерфакс-Украина».
Убийство Коломейцева, как утверждается, произошло 28 сентября и стало «результатом спецоперации местного движения сопротивления… в координации с ГУР».
Издание RTVI уточнило, что атака на 51-летнего полковника произошла, когда он был в подмосковной Коломне.
По информации СМИ, Коломейцев — руководитель 924-го государственного центра беспилотной авиации министерства обороны России, он готовил российских специалистов по использованию беспилотных летательных аппаратов.
Российские ведомства и официальные лица не комментировали эту информацию. Власти и военные Украины тоже не подтверждали ни сам факт операции, ни ее результат.
Сомнительная информация.
В России сомневаются в достоверности сообщений о гибели высокопоставленного военного. Так, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал информацию «враньем» и призвал проверить информацию об убийстве полковника украинской стороной.
«Надо дождаться официального заявления российских властей», — считает сенатор.
Он добавил, что ГУР минобороны Украины регулярно пытается атаковать российских граждан, напомнив о военном блогере Владлене Татарском ???(в кафе в Санкт-Петербурге, где он выступал на своем творческом вечере, произошел взрыв)??? и политологе и журналисте Дарье Дугиной ???(она погибла в результате подрыва автомобиля)... Джабаров назвал главу ГУР Кирилла Буданова военным преступником, которого «рано или поздно настигнет наказание».
«Мы должны быть более бдительны и аккуратны, каждый на своем месте должен быть внимателен, потому что враг невидим. По внешним признакам тех, кого используют спецслужбы Украины, мы не отличим от российских граждан. Надо быть предельно внимательными, потому что им легко затеряться в толпе и среди нас», — заявил сенатор.
Российский военный корреспондент Семен Пегов тоже назвал информацию о смерти российского полковника ложью.
По его данным, Коломейцев жив и уже давно вышел на пенсию, то есть не является действующим военнослужащим.
«Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки. Впрочем, это не удивительно. Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать», — говорится в сообщении канала.
Спецслужбы Украины не впервые сообщают об убийствах российских военных на территории России. В июне 2023 года ГУР заявило об убийстве полковника ВС РФ Андрея Стэсева в Белгородской области.
В 2023 году в Краснодаре киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Преступник подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку, и выпустил ему четыре пули в спину и грудь. Преступника задержали. Им оказался экс-президент Федерации карате-до Украины, уроженец Сумской области Сергей Денисенко. На допросе он признался, что действовал по заказу украинских спецслужб.