WarGonzo: якобы убитый ГУР МО Украины российский полковник Коломейцев жив

«Мы должны быть более бдительны и аккуратны, каждый на своем месте должен быть внимателен, потому что враг невидим. По внешним признакам тех, кого используют спецслужбы Украины, мы не отличим от российских граждан. Надо быть предельно внимательными, потому что им легко затеряться в толпе и среди нас», — заявил сенатор.