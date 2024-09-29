Волгоградский аэропорт закрывали для рейсов из-за атаки БПЛА

В 01:39 от ОД дежурно-диспетчерской службы (ОД ДДС) Ространснадзора поступила информация о том, что в аэропорту Гумрак в Волгограде объявили «Ковер» радиусом 50 км, сообщает тг-канал Aviaincident. Ограничения вводились на прием и выпуск самолетов. О каких-либо происшествиях в этот период не сообщается.