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Волгоградский аэропорт закрывали для рейсов из-за атаки БПЛА

Ночью 29 сентября в воздушной гавани областного центра объявили сигнал «Ковер».

В 01:39 от ОД дежурно-диспетчерской службы (ОД ДДС) Ространснадзора поступила информация о том, что в аэропорту Гумрак в Волгограде объявили «Ковер» радиусом 50 км, сообщает тг-канал Aviaincident. Ограничения вводились на прием и выпуск самолетов. О каких-либо происшествиях в этот период не сообщается.

Напомним, ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала об отражении атаки украинских беспилотников. Ночью в небе над регионом сбили 67 аппаратов самолетного типа. Атаку успешно отразили, никто не пострадал.